МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале уменьшился до 50,1% со значения января в 50,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора только до 50,5%.

Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны в феврале вырос до 46,9% с уровня января в 46,6%.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров. Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.