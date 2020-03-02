МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник поднимаются после резкого снижения более чем на 10% за прошлую неделю, которое было связано с опасениями за влияние коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,98%, до 25657,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 8617,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,75%, до 2976,51 пункта. За прошлую неделю индексы потеряли в среднем 11-12%.

Последняя неделя февраля была отмечена сильной волатильностью на мировых рынках, в том числе и фондовых. Основные индексы США и Европы показали снижение в среднем на 11-12% из-за опасений по поводу того, что коронавирус из Китая может сдержать рост мировой экономики из-за его влияния на производство и цепь поставок.

Число зараженных в Китае достигло 80 тысяч, что на 202 больше, чем днем ранее. В Южной Корее зафиксировано уже более 4,2 тысячи случаев заражения, в Италии и Иране их число превысило 1,5 тысячи в каждой стране. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Доминикане, Индонезии, Андорре, Португалии, Иордании, Тунисе.

Индексы ненадолго замедлили рост после выхода слабой промышленной статистики. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс ISM Manufacturing в феврале уменьшился до 50,1% со значения января в 50,9%, хотя ожидалось снижение только до 50,5%.

Теперь рынки ожидают поддерживающих мер от Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают снижение ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов с текущего уровня в 1,5-1,75%. По итогам апрельской встречи 72,9% аналитиков ожидают ставку на уровне в 0,75-1%, остальные — на отметке в 1-1,25%.