ВАШИНГТОН, 2 мар — ПРАЙМ. США исключили из санкционных списков, связанных с поставками КНДР, две российские компании, сообщило в понедельник министерство финансов США.

Согласно информации ведомства, из-под санкций выведены зарегистрированная в Москве компания АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокская "Приморскнефтепродукт". Оба предприятия попали под санкции, введенные США в связи с ядерной программой Северной Кореи.