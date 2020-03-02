БРЮССЕЛЬ, 2 мар /ПРАЙМ/. Вице-президент "Лукойла" по стратегическому планированию Леонид Федун выразил уверенность, что страны ОПЕК+ уберут с рынка излишки нефти и к середине марта цена на нефть марки Brent превысит 60 долларов за баррель.

"В марте состоится заседание ОПЕК+. И у меня нет сомнений, что с рынка будут убраны излишки, и уже к середине марта мы увидим котировки за Brent где-то 60 плюс (долларов за баррель — ред.)", — сказал Федун журналистам.

Заседание стран ОПЕК+, на котором будет решаться дальнейшее судьба сделки по сокращению добычи нефти, состоится 4-6 марта в Вене. В частности, альянс планирует обсудить влияние коронавируса на нефтяной рынок.