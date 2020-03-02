БРЮССЕЛЬ, 2 мар /ПРАЙМ/. Спрос на нефть в мире, естественно, упал из-за вспышки коронавируса, но это краткосрочное явление, заявил вице-президент "Лукойла" по стратегическому планированию Леонид Федун.

"Спрос, естественно, упал в силу коронавируса, но, на мой взгляд, это крайне краткосрочное влияние", — сказал Федун журналистам.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики – туризма, торговли, авиаперевозок, в том числе, ситуация негативно сказывается на спросе на нефть.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2 912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.