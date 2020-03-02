ВАШИНГТОН, 2 мар /ПРАЙМ/. Группа Всемирного банка (Международный валютный фонд и Всемирный банк) готова поддержать страны, экономику которых затронули последствия вспышки коронавируса, говорится в заявлении глав МВФ и ВБ Кристалины Георгиевой и Дэвида Малпасса, которое распространила пресс-служба МВФ.

"МВФ и Группа Всемирного банка готовы помочь нашим странам-членам справиться с человеческой трагедией и экономическим уроном, вызванным вирусом COVID-19. Мы активно взаимодействуем с международными учреждениями и властями страны, уделяя особое внимание бедным странам, где системы здравоохранения являются самыми слабыми, а люди наиболее уязвимы", — говорится в сообщении.

"Мы будем использовать все наши доступные инструменты в максимально возможной степени, включая экстренное финансирование, рекомендации по вопросам политики и техническую помощь", — добавляется в сообщении.

В частности группа намерена использовать механизмы быстрого финансирования, которые могут помочь странам "укрепить национальные системы эпиднадзора за здоровьем и предпринять ответные меры, имеющие решающее значение для сдерживания распространения этой и любых будущих вспышек".

В заявлении подчеркивается, что в борьбе с вирусом на первое место выходит международное сотрудничество.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.