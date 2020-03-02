МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что рост доходов от повышения тарифов мобильных операторов в РФ находится на сопоставимом уровне с ростом их расходов, сообщается на сайте службы.

"В связи с многочисленными обращениями граждан и появившейся информацией в сети интернет о повышении тарифов операторов ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" ФАС России провела проверку в отношении указанных операторов связи…. ФАС России установила, что рост доходов от повышения тарифов находится на сопоставимом уровне с ростом расходов операторов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения тарифов, в основном, коснулись абонентов, пользующихся архивными тарифными планами, а изменения были направлены на выравнивание условий архивных и текущих тарифных планов. Добавляется, что некоторыми операторами, чтобы смягчить последствия повышения для абонентов, были предложены опции и бонусы, снижающие затраты на услуги связи в виде безлимитных вызовов внутри сети, дополнительных пакетов интернета, СМС, переноса остатка на следующий месяц, кэшбэка и скидки в зависимости от тарифного плана.

"Таким образом, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено", — говорится в сообщении.