ЛОНДОН, 2 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Рост мировой экономики в 2020 году может потерять более 0,2 процентного пункта и составить менее 2,3% из-за негативного влияния коронавируса, считают экономисты британского аналитического агентства Oxford Economics.

Эксперты отметили, что ухудшили свой февральский прогноз по влиянию вспышки коронавируса на мировую экономику из-за активного распространения заболевания по всему миру.

"Развитие последних двух недель дало основания полагать, что разрушение экономики из-за коронавируса будет более крупным, масштабным и будет продолжаться более длительное время, чем мы ранее предполагали", — отметили экономисты.

"Рост мирового ВВП в 2020 году будет даже слабее, чем 2,3%, которые содержатся в нашем текущем прогнозе", — добавили они.

Прогноз по росту экономики Китая также пересмотрен в сторону понижения: рост ВВП страны в первом квартале составит 2,3% вместо 3,8% ожидавшихся ранее, отмечают эксперты.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.