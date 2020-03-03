БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар /ПРАЙМ/. Россия и Аргентина обсуждают совместные проекты по выращиванию гребешка и устриц, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В Буэнос-Айресе прошло заседание совместной комиссии двух стран по рыболовству, а также встреча представителей бизнеса.

"У российских компаний есть интерес развивать здесь направление марикультуры в двух заливах, речь идёт о выращивании гребешка и устриц. Аргентина как раз имеет планы по наращиванию объемов (производства в этой сфере). При 800 тысячах тонн вылова всего 4 тысячи тонн производится в рамках марикультуры", — сказал он.

В настоящее время идут дополнительные изыскания с точки зрения технологий, которые могут быть применимы в этих зонах.

"Мы договорились о сотрудничестве в научной сфере, в частности, мы предоставим аргентинской стороне наши методики оценки запасов краба. Также договорились рассмотреть возможность совместного освоения криля в районе Антарктиды", — добавил Шестаков.

Также аргентинской стороне была предоставлена информация о реновации отечественного рыбопромыслового флота, которая сейчас активно осуществляется в России. "Формируется судостроительная отрасль именно для рыбопромыслового флота. Мы предложили аргентинским предприятиям размещать свои заказы на российских верфях", — сообщил глава Росрыболовства.