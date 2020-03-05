МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Распространение коронавируса COVID-2019 в ЕС представляет риски для экономики еврозоны, где крупнейшая вспышка заболевания пришлась на Италию, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch, которые отмечают важность экстренных политических мер для экономического роста.

Количество случаев заболевания в Европе сравнительно меньше, чем суммарно в мире: около 4,2 тысячи в ЕС и еврозоне, включая Великобританию, против общего числа в более чем 95 тысяч. На Италию приходится 75% случаев заражения, где, по последним данным, насчитывается 3,8 тысячи случаев, а количество заболевших растет ежедневно.

Первоначальные риски касались проблем, связанных с Китаем, главным образом к этому относятся перебои цепи поставок европейских производителей, конечный спрос Китая и туризм. "Но ограничительные меры Италии указывают на возможное влияние на сферу услуг и структуру внутреннего потребления", — говорится в сообщении Fitch.

Из северной части Италии, которая наиболее сильно пострадала от коронавируса, поступают сообщения о заметном снижении туризма, а ассоциация Confimprese заявила о падении оборота розничной торговли на 40% в первую неделю после вспышки. Аналитики агентства отмечают, что более низкие производственные мощности китайских предприятий продолжают влиять на отрасль, но европейские производители меньше этому подвержены.

Ограничения по поездкам и туризму начинают оказывать сильный негативный эффект на те экономики, где этот сектор привносит значительный вклад в ВВП, особенно это касается Италии. Позитивным фактором для ЕС как импортера может оказаться снижение цен на сырье, говорится в релизе агентства.

Fitch отмечает, что фискальные меры будут играть значительную роль. Поскольку еврозона испытывает недостаток в централизованных автоматических фискальных стабилизаторах, ответные меры будут приниматься странами самостоятельно, при этом их возможности будут значительно различаться, отмечает агентство. Аналитики также допускают усиление политической нестабильности в случае, если система здравоохранения не сможет эффективно справляться с проблемой.