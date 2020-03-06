ВАШИНГТОН, 6 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США на закрытии торгов в четверг падали в диапазоне 3-4% из-за опасения трейдеров по темпам распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные бирж.

Днем ранее крупнейшие индексы США, напротив, закончили торги существенным ростом в 3,8 — 4,5 % на фоне известия о мерах поддержки правительства для преодоления эффектов от коронавируса.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) в четверг индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 3,85%, до 26047,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,02%, до 8745,441 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,8%, до 3011,05 пункта.

Статистика по заражениям коронавирусом в мире вновь обеспокоила инвесторов. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек. В Италии заболело уже более 3 тысяч человек, во Франции и Германии — около 300 соответственно.