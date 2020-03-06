МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. "Деловая Россия" предложила Банку России повысить доступность ипотеки в стране: если речь идет об использовании льгот при кредитовании, то необходимо разрешить банкам оценивать совокупный доход созаемщиков, а не каждого из членов семьи, следует из предложения организации, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем внести уточнения в документы Центрального банка, чтобы при оценке рисков банки могли исходить из совокупного дохода членов семьи при рассмотрении условий ипотеки. Это сделает ипотеку доступнее", — сказано в документе.

Организация напомнила, что в настоящее время в ряде случаев для того, чтобы воспользоваться возможными льготами при ипотечном кредитовании, например, выплатой 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, мать ребенка должна выступать созаемщиком по ипотечному кредиту. При этом она зачастую не имеет источника дохода, потому что находится в отпуске по уходу за ребенком.

При этом банки при оценке финансового положения созаемщиков должны учитывать способности каждого из них обслуживать кредит. "Общая оценка по кредиту производится в таком случае исходя из наихудшей оценки финансового положения созаемщиков. При таком подходе даже при достаточном доходе у одного участника сделки банки вынуждены создавать резервы на возможные потери по кредиту в размере 21-50%, что повышает стоимость кредита и делает его менее доступным", — пояснил РИА Новости председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев.

Банк России готов проработать данный вопрос с "Деловой Россией", сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Вопрос возможности учета в регулировании Банка России подхода, при котором оценка групп созаемщиков и их способности обслуживать ссудную задолженность должна осуществляться по группе в целом, заслуживает внимания. Особую значимость такой подход приобретает в рамках действующих в настоящее время мер государственной поддержки ипотечного кредитования. Банк России совместно с "Деловой Россией" готов дополнительно проработать данный вопрос", — отметили в ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала. Аналитики ЦБ считают, что расширение программы материнского капитала и дальнейшее снижение ставок помогут подстегнуть спрос на ипотеку в текущем году.

Президент в январе также заявил, что средства материнского капитала можно будет использовать на погашение ипотеки или на первый взнос по нему до исполнения ребенку трех лет.