МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в 2019 году снизилась на 0,9 процентного пункта по сравнению с 2018 годом и составила 26,5%, сообщает Росстат.

По данным ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 15,758 триллиона рублей (36,7 тысячи организаций получили прибыль в размере 17,696 триллиона рублей, 13,2 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,938 триллиона рублей).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 29,8% с 30,5% в 2018 году. Среди обрабатывающих производств убытки получили 23,1% организаций против 25,3% годом ранее, в строительстве — 25,8% компаний против 25,7%.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов понесли убытки 19,7% компаний против 20% годом ранее. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 21,1% против 20,3%. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, убыточными были 32,3% компаний против 34,1% в предыдущем году.