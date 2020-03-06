МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в январе уменьшился на 3,3 миллиарда долларов, или на 6,8% по сравнению с показателем декабря, до 45,3 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократился лишь до 46,1 миллиарда. Значение за декабрь было пересмотрено до 48,6 миллиарда с первоначальных 48,9 миллиарда долларов.

В том числе, дефицит внешней торговли товарами США в январе сократился по отношению к декабрю на 2,6 миллиарда долларов — до 67 миллиардов, а профицит по статье услуг увеличился на 0,6 миллиарда долларов, до 21,7 миллиарда.

Общий объем экспорта из США в январе составил 208,6 миллиарда долларов, что на 0,9 миллиарда меньше показателя декабря, а импорт за месяц составил 253,9 миллиарда долларов, уменьшившись на 4,2 миллиарда в месячном выражении.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).