КИЕВ, 6 мар /ПРАЙМ/. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, свидетельствуют данные об экономической активности в стране министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В январе 2020 года уменьшение Сводного индекса производства (СИП) составило 2,6% и, соответственно, сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%", — говорится в сообщении. При этом, согласно приводимой таблице, сокращение ВВП Украины зафиксировано впервые с 2016 года.

Как отмечается, с начала года почти все виды экономической деятельности, которые формируют динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства.

Среди негативных факторов, повлиявших на экономическую активность, министерство называет снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплых погодных условий, в частности, низкий спрос на природный газ в странах ЕС, и низкую конъюнктуру на мировых рынках стали.