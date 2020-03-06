МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ в соответствующем законопроекте предлагает распределить перекрестное субсидирование в электросетевом комплексе (когда одни потребители доплачивают за других) на всех потребителей электроэнергии, об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Представляется наиболее целесообразным создание условий, при которых бремя по содержанию объектов электросетевого хозяйства будет справедливо распределено на всех потребителей электрической энергии, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации. Для этой цели Минэнерго России разработало соответствующий законопроект", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие указанного законопроекта в текущих социально-экономических условиях, с одной стороны, не приведет к дополнительному росту тарифов на электроэнергию для населения, а с другой — создаст дополнительные условия для развития малого и среднего бизнеса и позволит компенсировать сложившиеся негативные экономические последствия "перекрёстки" в электросетевом комплексе РФ.

В настоящее время в энергетике России действует несколько видов перекрестного субсидирования, при котором за более низкие тарифы для населения и других потребителей, кто приравнен к нему, доплачивают остальные. При этом в электросетевом комплексе нагрузку такого субсидирования несут потребители распределительных электросетей, а крупные предприятия подключены напрямую к более мощным магистральным сетям Федеральной сетевой компании (ФСК), и у них нет такой соцнагрузки.

В целях перераспределения объемов перекрестного субсидирования на крупную промышленность уже обсуждается, в частности, дифференциация тарифов ФСК с их повышением для крупных потребителей и снижением благодаря этому для более мелких.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в прошлом году величина перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе РФ составила порядка 238 миллиардов рублей.