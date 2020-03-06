Добавлены подробности (после второго абзаца).

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Нерадько занимает должность главы Росавиации с 2009 года.

Одновременно с этим кабмин опубликовал постановление, объединяющее должность первого заместителя министра транспорта с должностью руководителя Росавиации.

"Пункт 7 постановления правительства Российской Федерации от 11 июня 2004 г. № 274 "Вопросы министерства транспорта Российской Федерации"… после слов "одного первого заместителя министра" дополнить словами "одного первого заместителя министра — руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", — говорится в документе на сайте правительства.