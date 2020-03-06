МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Распространение коронавируса будет продолжать оказывать негативное влияние на экономический рост в течение как минимум всей первой половины текущего года и привести к рецессии в отдельных странах, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

"Глобальное распространение коронавируса приводит к одновременным шокам спроса и предложения. Мы ожидаем, что эти потрясения существенно замедлят экономическую активность, особенно в первой половине текущего года", — отмечает агентство.

В своем докладе Moody's, помимо прочего, отмечает рост риска глобальной рецессии. Чем дольше вспышка коронавируса будет влиять на экономическую активность, тем больше будет шок спроса, что приведет к рецессии, поясняет оно этот механизм. В частности, устойчивое снижение потребления в сочетании с длительным закрытием предприятий повредит доходам и приведет к увольнениям. Такие условия могут в конечном итоге подпитывать самоподдерживающуюся рецессионную динамику.

Так, экономика Италии может впасть в состоянии рецессии, поскольку масштабное закрытие предприятий и ограничения на передвижение в некоторых её районах из-за быстрого распространения коронавируса окажут значительное влияние на экономику, также отмечается в докладе.

Агентство в связи с этим понизило и свой прогноз роста ВВП Китая на 2020 год — до 4,8% с предыдущей оценки в 5,2%, США — до 1,5% с??1,7%. А рост экономики стран "Большой двадцатки" (G20) по итогам текущего года, как ожидает Moody's, составит 2,1%.

Вместе с этим агентство считает, что смягчение фискальной и монетарной политики могут помочь сократить "вирусный" ущерб. В частности, вторничное решение Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить учётную ставку на 50 базисных пунктов и объявления Европейского центрального банка и центробанка Японии об обеспечении поддержки со стороны правительств ограничат волатильность мирового финансового рынка, полагают в Moody's.