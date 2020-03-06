МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. При дифференциации тарифов Федеральной сетевой компании (ФСК), которая предполагает рост тарифов для промышленных потребителей, подключенных к мощным электросетям, и уменьшение для более мелких, снижение "котловых" тарифов (когда для всех электросетей рассчитывается средний тариф) может составить 4,3%, считает Минэнерго РФ.

По оценкам министерства, изменение конечной цены на электроэнергию для прямых потребителей ФСК при дифференциации к 2022 году не превысит 12,3% относительно уровня цен на электроэнергию, которые определены прогнозом социально-экономического развития, при этом её уровень будет на 10% ниже уровня конечной цены на электроэнергию для потребителей распределительных сетей на высоком напряжении.

"В случае реализации законопроекта Минэнерго России ожидает снижение в РФ единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в распределительном сетевом комплексе в среднем на 4,3%", — говорится в сообщении. Ранее министерство своим законопроектом предложило распределить перекрестное субсидирование в электросетевом комплексе (когда одни потребители доплачивают за других) на всех потребителей электроэнергии.

В энергетике РФ действует несколько видов перекрестного субсидирования, при котором за более низкие тарифы для населения и других потребителей, кто приравнен к нему, доплачивают остальные. При этом в электросетевом комплексе нагрузку такого субсидирования несут потребители распределительных электросетей, а крупные предприятия подключены напрямую к более мощным магистральным сетям ФСК, и у них нет такой соцнагрузки. В настоящее время обсуждается перераспределение этого перекрестного субсидирования.

При этом в отдельных регионах, где есть значительный объем перекрестного субсидирования и высокая доля прямых потребителей ФСК, ожидается более существенное снижение тарифов на услуги передачи электроэнергии к 2022 году. Так в Белгородской области это снижение может составить 17,5%, в Кемеровской — 12,1%, Челябинской — 11,4%, Волгоградской — 15,1%.

Также, по расчетам компании "Россети", для сельскохозяйственных потребителей, которые в основном подключены к распределительным сетям, также произойдет снижение тарифов. А рост тарифа будет только у прямых потребителей ФСК, в число которых входят отдельные предприятия агропромышленного комплекса. Для них ежегодный рост конечной цены на электроэнергию в среднем по России составит 10%. При этом для 99% предприятий сельского хозяйства России произойдет снижение тарифа на передачу.