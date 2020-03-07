МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Министры финансов и главы центробанков стран G20 заявили, что готовы при необходимости принять дополнительные меры для поддержания экономики в связи с распространением нового коронавируса, передает саудовское национальное агентство новостей SPA.

Как ранее заявлял министр финансов Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед аль-Джадаан в ходе саммита G20, проходящего в Эр-Рияде, страны "Большой двадцатки" намерены приложить усилия, чтобы смягчить воздействие коронавируса на мировую экономику.

"Мы готовы в случае необходимости предпринять дальнейшие действия, в том числе меры, касающиеся финансово-бюджетной и денежно-кредитной сфер, для оказания помощи в противодействии вирусу, поддержать экономику на этом этапе и сохранить устойчивость финансовой системы", — говорится в опубликованном в пятницу заявлении министров, которое приводит агентство.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's сообщало, что распространение коронавируса будет продолжать оказывать негативное влияние на экономический рост в течение как минимум всей первой половины текущего года и приводить к рецессии в отдельных странах. Вместе с этим агентство считает, что смягчение фискальной и монетарной политики может помочь сократить "вирусный" ущерб. В частности, вторничное решение Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить учетную ставку на 50 базисных пунктов и объявления Европейского центрального банка и центробанка Японии об обеспечении поддержки со стороны правительств ограничат волатильность мирового финансового рынка.