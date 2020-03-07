ПЕКИН, 7 мар /ПРАЙМ/. Экспорт Китая на фоне эпидемии коронавируса за январь и февраль этого года упал на 17,2%, а импорт — на 4% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные в субботу данные главного таможенного управления КНР.

Общий товарооборот Китая за первые два месяца года в долларовом эквиваленте упал на 11% и составил 519,9 миллиардов долларов. Экспорт составил 292,4 миллиарда долларов, а импорт – 299,5 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Китая в долларовом эквиваленте упал на 1% и составил 4,57 триллиона долларов. Экспорт — 2,49 триллиона долларов, а импорт – 2,07 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнеторгового оборота Китая за 2019 год составило 421,5 миллиарда долларов.