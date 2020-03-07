ВЕНА, 7 мар /ПРАЙМ/. Эпидемия коронавируса в последние месяцы оказала огромное влияние на глобальный нефтяной рынок, но таких резких перемен не ожидал никто: международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ распалась — из-за разных взглядов её участников на состояние рынка.

Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряжённых переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля, когда истекут предыдущие договорённости, сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у её участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве, и бывшие партнёры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.

ТРИ ГОДА ОПЕК+: КАК ЭТО БЫЛО

Соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти и рядом не входящих в неё стран о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись в зависимости от необходимости скорректировать ситуацию на глобальном рынке и удерживать цены на "чёрное золото" от чрезмерного снижения.

Так, до того как заработала сделка ОПЕК+, в январе 2016 года нефть дешевела до 27 долларов за баррель. А в период действия соглашения цены не опускались ниже 44 долларов за баррель и в среднем держались в районе 55-75 долларов.

Страны ОПЕК+, в первую очередь крупнейшие нефтедобытчики Россия и Саудовская Аравия, из раза в раз на встречах находили компромисс по объёмам и срокам сокращений и отмечали успешность такого партнёрства. А летом 2019 года участники сделки даже подписали Хартию о бессрочном сотрудничестве, которая не подразумевает обязательств по сокращению добычи, но закрепляет намерение стран при необходимости реагировать на изменения рынка.

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР КОРОНАВИРУСА

Однако идиллию разрушил "чёрный лебедь" — им оказалась вспышка коронавируса в Китае, которая быстро распространилась по всему миру и была признана чрезвычайной ситуацией международного значения.

Эпидемия ожидаемо ударила по спросу на энергоносители, и первым пострадал Китай, самый крупный импортёр нефти в мире. После встречи в четверг ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году до 0,48 миллиона баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 1,1 миллиона и отметила, что "риски сдвинуты в сторону снижения".

Страны ОПЕК+ весь февраль внимательно следили за ситуацией и оценивали влияние коронавируса на рынок, а Новак и саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман постоянно обсуждали состояние рынка нефти. Всё это давало надежду на консенсус на плановой встрече альянса в начале марта, но позиции участников неожиданно разошлись.

ОПЕК по итогам заседания организации в четверг посчитала целесообразным дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Из этого объёма 1 миллион баррелей картель был готов взять на себя, а оставшиеся 500 тысяч предложил распределить между странами не-ОПЕК. При этом сперва организация хотела согласовать такие условия только на второй квартал, но затем подняла ставки, предложив такие сокращения до конца года.

Россия на это не пошла. По словам источников РИА Новости, Москва на встрече всех стран ОПЕК+ в пятницу настаивала на продление сделки на второй квартал с текущими квотами. Как позднее сказал РИА Новости Новак, ОПЕК+ отменила ограничение добычи из-за отсутствия консенсуса по ситуации на рынке. Министр нефти Ирана заявил, что без участия России новые сокращения невозможны, а министр энергетики ОАЭ выразил надежду, что Москва пересмотрит свое решение.

РЕАКЦИЯ ЦЕНЫ И ПРОГНОЗЫ

Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: сразу после объявления о прекращении сделки цена нефти Brent упала на 7,66%, до 46,16 доллара за баррель и вечером в пятницу ускорила падение до 9%, до 45,29 доллара.

Теперь как политики, так и эксперты пытаются спрогнозировать эффект от прекращения сделки. Так, первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил РИА Новости, что завершение действия сделки ОПЕК+ будет выгодно российским нефтекомпаниям.

Что касается прогнозов по цене на нефть, то после провала переговоров ОПЕК+ она будет оставаться в коридоре 40-50 долларов за баррель, вариант падения ниже 40 долларов маловероятен, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.