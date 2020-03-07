МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Динамика ставки по ипотеке в РФ будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Все зависит от движения рынка и от "движения" регулятора", — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли в России пространство для снижения ставок по ипотеке.

"Надо смотреть, как будут развиваться рынки. Вот в пятницу у нас снова турбулентная ситуация на рынке, посмотрим, как будет реагировать регулятор на изменение ситуации на рынке, и после этого, конечно, банки будут производить соответствующие действия", — добавил Ведяхин.

Средняя ставка по ипотеке в России в январе снизилась до 8,84%, обновив исторический минимум. Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 6%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, посвящённое денежно-кредитной политике, запланировано на 20 марта.

Во всём финансовом мире в настоящее время наблюдается "бегство от риска" и панические распродажи по причине продолжения распространения китайского коронавируса. Накануне это привело к обвальным падениям фондовых, сырьевых и финансовых рынков.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в самом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042. По последним данным ВОЗ, за пределами этой страны скончались 267 человек.