МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило возможность участия самозанятых граждан в программах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и статьи 1 и 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки" и внести его в Госдуму", — говорится в сообщении.

Принятие проекта федерального закона создаст возможность для участия самозанятых граждан в программах, реализуемых с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления, АО "Корпорация "МСП" и его дочерних обществ, в целях получения мер поддержки… включая: кредитно-гарантийную поддержку, участие в льготных лизинговых программах.

Добавляется, что законопроектом предлагается также предоставление самозанятым доступа к сервисам портала бизнес-навигатора МСП и участие в программах обучения.