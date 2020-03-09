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МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Данные приводятся на на 01.02 мск. К 01.23 мск Brent отыграла часть падения и торгуется по 35,6 доллара (падение на 21%). В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара весной 2004 года.

По состоянию на 01.02 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI обвалилась и достигла 30,30 доллара за баррель. В 01.23 стоимость достигает 32,9 доллара. WTI в последний раз опускалась до 30,3 доллара в 2003 году.