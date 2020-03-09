МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Россия с начала текущего сельскохозяйственного года (с июля 2019 года) уже импортировала 26,4 тысячи тонн ржи, что более чем в 500 раз больше показателя всего прошлого сезона, подсчитало агентство РИА Новости на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Рост импорта происходит на фоне сокращения урожаев ржи в последние годы. Валовые сборы этой культуры в 2016-2017 году были достаточно неплохими — по 2,5 миллиона тонн (по данным Росстата), однако в течение следующих двух лет они снижались. Так, урожай ржи в России в 2018 году составил 1,9 миллиона тонн, а в 2019 году — 1,4 миллиона. Центр агроаналитики Минсельхоза РФ в конце декабря писал, что прошлогодний урожай ржи стал минимальным с 1965 года.

Импорт ржи в последние годы, напротив, растет. Поставки этой культуры в Россию из-за границы за календарный 2017 год, по данным ФТС, составили 636 тонн, за полный 2018 год — лишь 48 тонн. Однако в 2019 году импорт ржи показал стремительный рост: за весь год он составил уже 16,08 тысячи тонн (на 3,6 миллиона долларов). Основными странами-поставщиками ржи в Россию стали Латвия, Эстония и Польша.

Статистика таможенной службы также фиксирует ввоз этой культуры в РФ в январе 2020 года. Импорт за первый месяц года составил 10,3 тысячи тонн (на 1,9 миллиона долларов), поставки осуществлялись из Польши (6,2 тысячи тонн), Литвы (2,1 тысячи), Латвии (1,9 тысячи тонн) и, в небольшом объеме, из Словении (73 килограмма).

Если рассматривать импорт ржи в РФ в разрезе сельскохозяйственных сезонов, то поставки начали возрастать как раз с июля прошлого года. Например, в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с июля 2018 года по июнь 2019 года) импорт составил 47,7 тонны — и почти весь его объем пришелся на июль-сентябрь 2018 года (поставки из Германии). С июля по декабрь 2019 года Россия импортировала 16,08 тысячи тонн ржи, а с учетом поставок января 2020 года поставки в текущем году составили 26,4 тысячи тонн. Это в 554 раза больше показателя за 2018-2019 сельхозгод.

С точки зрения российского экспорта, рожь — далеко не самая главная сельскохозяйственная культура. Например, в 2017 году экспорт ржи составил 5 тысяч тонн (поставки злаков за рубеж в целом — 44,1 миллиона тонн), в 2018 году — 37,1 тысячи тонн (экспорт злаков — 54,9 миллиона тонн).