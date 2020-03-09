ВАШИНГТОН, 9 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Наиболее вероятный сценарий, который предстоит пережить нефтяному рынку после распада сделки ОПЕК+, это его передел: за счёт демпинга Саудовская Аравия вытеснит из рыночных ниш многих производителей, включая США, которые ориентируются в добыче на себестоимость, заявил РИА Новости управляющий директор Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.

"Мировой спрос на нефть значительно снизился из-за Китая, в то время как запасы (нефти) на суше и в танкерах значительно возросли. ОПЕК не может в достаточной степени сократить поставки без кооперации с Россией", — заявил он РИА Новости.

"Наиболее вероятный сценарий, что Саудовская Аравия, с самой низкой себестоимостью нефти, может так снизить цены на нефть, что вытеснит (с рынка) США и других производителей", — считает он.

Эпидемия коронавируса в последние месяцы оказала огромное влияние на глобальный нефтяной рынок: международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ распалась — из-за разных взглядов её участников на состояние рынка.

Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряжённых переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля, когда истекут предыдущие договорённости, сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у её участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве, и бывшие партнёры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.

Агентство Блумберг сообщило в воскресенье, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки в ответ на отсутствие договоренности между ОПЕК+ и Россией по результатам последних переговоров.

Как сообщили агентству источники, Эр-Рияд допускает повышение добычи нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями — 9,7 миллиона в день, подобное повышение "повергло бы рынки в хаос" на фоне уже ударившего по спросу коронавируса.

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Данные приводятся на на 01.02 мск. К 01.23 мск Brent отыграла часть падения и торгуется по 35,6 доллара (падение на 21%). В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара во время проседания в январе 2016 года, а до этого — весной 2004 года.