ПЕКИН, 9 мар /ПРАЙМ/, Жанна Манукян. Цена на нефть в ближайшие полгода из-за множества факторов неопределенности будет колебаться в диапазоне от 25 до 50 долларов за баррель, заявил РИА Новости замглавы постоянного комитета исследовательского центра России и Средней Азии при Китайском нефтяном университете (Пекин) Лю Цянь.

Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

"Из-за наличия слишком большого числа факторов неопределенности в этих сложных условиях очень трудно прогнозировать конкретное направление цен на нефть в ближайшие 3-6 месяцев, но в этот период цена на нефть будут крайне чувствительна на внешние факторы, волатильность будет очень сильной, а диапазон очень большим, я думаю, что, возможно, цена будет колебаться в диапазоне 25-50 долларов за баррель", — считает эксперт.

Он пояснил, что краткосрочное падение цены на нефть ниже 30 долларов — это реакция рынка на срыв сделки ОПЕК+ и планы Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти.

"Даже если эпидемия коронавируса приведет к снижению спроса на нефть в мире, для абсолютного большинства стран производителей нефти это ненормальная цена, поэтому после краткосрочного падения ниже 30 долларов нужно судить об уровне цены на нефть в соответствии со спросом и предложением на рынке. Этот период начнется примерно 1 апреля и продлится следующие 2-3 месяца", — полагает Лю Цянь.

По мнению аналитика, нужно следить не только за объемами добычи России, Саудовской Аравии и США, нужно еще понаблюдать за тем, сможет ли Китай благополучно преодолеть влияние эпидемии и восстановить производство.