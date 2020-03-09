МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в январе 2020 года вырос на 3% по сравнению с декабрем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя лишь на 1,7%.

При этом согласно пересмотренным данным за декабрь, объем промышленного производства в стране снизился на 2,2% в месячном выражении, а не на 3,5%, как сообщалось ранее.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в январе выросло на 2,9% к декабрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения поднялся на 2,1%, а потребительских товаров — не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.