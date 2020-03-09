АФИНЫ, 9 мар — ПРАЙМ. Правительство Греции продолжит реформы экономики и выполнит взятые на себя обязательства, заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас после встречи с главой Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаусом Реглингом.

Переговоры прошли в здании Минфина в Афинах, обсуждались краткосрочные и среднесрочные перспективы греческой экономики с учетом ее шестой оценки.

"Греческая экономика укрепилась в последние месяцы. Две оценки после выхода из программы поддержки были завершены вовремя и положительно. Достигнуты хорошие темпы роста, с укреплением всех компонентов ВВП. Располагаемые доходы граждан постепенно увеличиваются. Бюджетные цели достигнуты. Приватизация продвигается. Государственная собственность используется. Происходят структурные изменения. Возвращаются депозиты в банк, а "красные" (необслуживаемые) кредиты сокращаются", — перечислил министр успехи экономики.

По его словам, все это признают граждане, партнеры и рынки: экономический климат улучшился, стоимость заимствования, несмотря на последние глобальные потрясения, значительно сократилась, а кредитный рейтинг страны был повышен.

Стайкурас заявил, что на сегодняшний день сделано многое для восстановления экономики, но многое еще предстоит сделать.

"Мы будем продолжать выполнять обязательства, взятые нашей страной", — заверил министр.

Он высказался за то, чтобы Греции было предоставлено больше свободы распоряжения бюджетом.