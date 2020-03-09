БЕРЛИН, 9 мар — ПРАЙМ. В минэкономики Германии пообещали поддержку среднему и малому бизнесу в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Послание многим предприятиям среднего бизнеса в области общепита и выставочной деятельности: мы вас не бросим, поможем вам преодолеть эти сложные времена. Для этого мы открыли горячую линию, говорим с представителями отрасли в Берлине", — заявил глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, видео с обращением министра размещено в Twitter.

Министр заявил, что кредитные инструменты, которые "очень хорошо сработали" в прошлый финансовый кризис, могут быть задействованы для поддержки предприятий и сегодня. Минэкономики ФРГ обеспечит "небюрократичную, прямую и быструю" процедуру предоставления данных кредитов пострадавшим.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1112, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.

Ранее в связи с коронавирусом в Германии были отменены ряд крупных международных мероприятий, в частности, Международная туристическая выставка ITB, Лейпцигская книжная ярмарка. Сроки Ганноверской международной индустриально-промышленной выставки были перенесены. Ряд профсоюзов, которые объединяют гостиничный и выставочный бизнес в ФРГ, а также отрасль гастрономии уже обратились с просьбой о предоставлении господдержки.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.