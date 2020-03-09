БРЮССЕЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ. Распространение коронавируса оказывает огромное влияние на жизни людей и экономику Евросоюза, Еврокомиссия рассматривает все способы смягчения последствий для экономики, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

"Распространение вируса имеет огромное влияние на жизни людей, а также на нашу экономику… Мы смотрим на все методы, которые мы можем использовать, чтобы помочь справиться с влиянием на экономику", — сказала она.

Еврокомиссия координируется с руководством европейских стран, а также с Европейским центробанком и Еврогруппой — органом Совета ЕС, в котором регулярно собираются министры финансов стран еврозоны и при необходимости Евросоюза.

Еврокомиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен в свою очередь отметила, что Еврокомиссия продолжает оказывать и финансовую поддержку для противодействия распространению вируса. "На минувшей неделе было выделено более 230 миллионов евро", — заявила она, отметив, что средства пошли не только на ЕС, но, к примеру, на Африку, "в частности, на поддержание санитарных норм".

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в начале марта снизила оценку роста мирового ВВП на 2020 год до 2,4%, то есть на 0,5 процентного пункта по сравнению с ноябрьским прогнозом, выпущенным до вспышки нового коронавируса. Этот прогноз был сделан, исходя из предположения, что пик этой эпидемии в Китае придется на первый квартал 2020 года и вспышки в других странах окажутся умеренными и сдержанными. Однако, если ситуация будет хуже, мировой ВВП в нынешнем году может подняться лишь на 1,5%.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.