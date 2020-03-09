МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина заявил, что сценарий выхода из соглашения по нефти прорабатывался, текущая ситуация на рынке находится в пределах прогноза.

"Александр Новак подчеркнул, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", — говорится в сообщении на сайте правительства.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке", — цитирует Новака сайт кабмина.