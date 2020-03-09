МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Московская биржа перед завтрашними торгами повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара — до 76,3951 рубля с 70,445 рубля — и евро, до 87,3131 рубля с 79,625 рубля, следует из сообщения торговой площадки в соответствии с предварительной информацией о значениях ставок рыночного риска и ценовых границах.

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО "Московская биржа" до старта торгов 10 марта 2020 года будут изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска", — указывается в сообщении, сопровождающем конкретные цифры таких возможных изменений.

Биржа также обращает внимание, что итоговые значения соответствующих изменений будут опубликованы на сайте до 9.00 мск 10 марта.

Также Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса фунта стерлингов с 93,5525 рубля до 101,544 рубля, швейцарского франка – с 76,58 рубля до 83,1215 рубля, 100 японских иен — с 68,5725 рубля до 74,3883 рубля, гонконгского доллара — с 9,1714 рубля, до 9,96047 рубля, а также китайского юаня — с 10,1625 рубля до 11,0471 рубля.