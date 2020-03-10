МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки Brent начала торги вторника со снижения всего на 0,1%, после того как днем ранее падение достигало 30%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 0.19 мск майский фьючерс марки Brent дешевеет на 0,27%, до 33,34 доллара за баррель. Минутами ранее снижение составляло всего 0,1%. При этом апрельский фьючерс марки WTI дешевеет на 26,96%, до 30,15 доллара за баррель.

В понедельник обе марки обновили минимумы за четыре года, падая примерно на 30%.