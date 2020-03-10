МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Рост стоимости нефти марки WTI ускорился во вторник и превысил 3%, после того как днем ранее падение достигало 30%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.