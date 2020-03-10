МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Цены на нефть во вторник демонстрируют смешанную динамику — стоимость барреля Brent снижается на 0,4%, при этом стоимость WTI растет на 2-3% в попытке коррекции после массовых распродаж днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 0.15 мск майский фьючерс марки Brent дешевеет на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель, а апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 2,52%, до 30,9 доллара за баррель. Минутами ранее фьючерс марки WTI дорожал боле чем на 3%.

Разнонаправленная динамика цен на "черное золото" наблюдается после того, как они завершили торги понедельника снижением на 24-25%, при этом в ходе торгов падение стоимости обеих марок нефти превышало 30%. Для нефти марки Brent это было самое сильное однодневное падение с 1991 года.

Распродажи произошли после новостей о том, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

"Сейчас мы ожидаем, что цена нефти марки Brent временно опустится в диапазон от 20 до 30 долларов за баррель в ближайшие недели", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Bank of America Global Research.