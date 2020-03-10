МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Курс рубля колеблется на рынке Forex, по-прежнему показывая отрицательную динамику к доллару и евро на фоне обвала нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.00 мск курс доллара на рынке Forex составляет 74,21 рубля, евро — 84,63 рубля.

Ранее в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля, опускаясь по данным на 18.01 мск понедельника до 84,3 рубля за евро и 73,8 рубля за доллар.

Нефтяные котировки обвалились ночью в понедельник более чем на 30% на фоне новостей, что сделка ОПЕК+ по сути распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Это стало известно в пятницу, а в выходные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.

Основными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется ЦБ РФ при определении официальных курсов валют. Однако в минувший понедельник на Мосбирже был выходной, и торги начнутся только в 10.00 мск 10 марта. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начнут использовать котировки с Мосбиржи.

Поздним вечером в понедельник Московская биржа повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара до 76,3951 рубля и евро — до 87,3131 рубля.