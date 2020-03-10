РИМ, 9 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что меры по ограничению передвижения и другие карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.

В ночь на воскресенье Совет министров Италии ввел их в области Ломбардия и 14 северных провинциях страны.

"Цифры говорят нам о том, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, скончавшихся. Я собираюсь подписать распоряжение, которое можно обобщить выражением "я остаюсь дома". Больше не будет красной зоны, зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной", — заявил Конте на пресс-конференции в понедельник вечером. По его словам, новые меры вступят в силу с утра вторника.

Конте заявил, что теперь на всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".

"Мы добавляем в это распоряжение запрет на скопление людей на открытом воздухе в работающих заведениях", — сказал Конте.

В соответствии с новыми мерами, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Их работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Закрываются пабы, дискотеки, залы для азартных игр. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают театры, кино, музеи и спортивные залы.

Вместе с тем Конте подчеркнул, что новые меры не повлекут никаких последствий для работы общественного транспорта.

По его словам, новый пакет мер по борьбе с распространением коронавируса в Италии запрещает также проведение любых спортивных соревнований, в том числе матчей чемпионата Италии по футболу.

"В этой связи не существуют причины, по которым спортивные мероприятия и соревнования должны продолжаться, в том числе футбольный чемпионат", — сказал премьер.

"Мне жаль об этом говорить, но все футбольные болельщики должны принять это к сведению", — отметил Конте.

Кроме того, горнолыжный сезон в Италии закончится раньше срока после того, как правительство страны закрыло все курорты из-за опасности распространения коронавируса.

"Мы решили закрыть все горнолыжные курорта со вторника", — заявил министр по делам регионов Франческо Бочча. Его выступление в службе гражданской обороны страны транслировалось в YouTube.

По его словам, этот шаг связан с тем, что власти страны должны были применить одинаковые меры ко всем регионам, после того как горнолыжные курорты были закрыты в Ломбардии. Бочча заявил, что на встрече с представителями регионов в Совете министров поднимался вопрос все еще работающих объектов, которые даже прибегли к недобросовестной рекламе.

В Италии в настоящее время зафиксированы более 9,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 724 человека уже выздоровели, 463 скончались.