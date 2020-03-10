МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.

ЦБ сообщил в понедельник, что принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции ФНБ в апреле. Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ", — сказано в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. В ЦБ напомнили, что продолжают отслеживать ситуацию на финансовом рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Мировые цены на нефть — основной продукт российского экспорта — в понедельник обвалились более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Курсы доллара и евро на Forex в понедельник взлетели выше 75 рублей и 86 рублей соответственно.

ЦБ сообщил также, что проведет во вторник аукцион репо "тонкой настройки" на 500 миллиардов рублей и "валютный своп" на 5 миллиардов долларов, продолжит отслеживать ситуацию на рынках.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть.

"Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 года, аукцион "репо" "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей", — отметили в ЦБ.

Также Банк России увеличил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов со сроком исполнения "сегодня" до 5 миллиардов долларов.

"Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития", — подчеркнул регулятор.

Банк России считает текущий уровень ликвидности банковского сектора достаточным для функционирования российской финансовой системы, говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ситуация на мировых рынках осложняется на фоне рисков, связанных с распространением коронавируса. Как в начале марта указывала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, прямое влияние распространяющегося в мире коронавируса на российскую экономику минимальное, ситуация в экономике и на финансовых рынках в стране достаточно стабильная, однако требует постоянного наблюдения и взвешенности в принятии решений, в случае необходимости ЦБ готов задействовать все инструменты.

"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", — заявили в ЦБ во вторник.