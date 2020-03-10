МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. АК "Алроса" по итогам 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 30,6% по сравнению с 2018 годом — до 62,73 миллиарда рублей, следует из материалов крупнейшей российской алмазодобывающей компании.

Выручка за 2019 год снизилась на 21% и составила 238,2 миллиарда рублей из-за сокращения объемов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке, снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырье. Валовая прибыль упала на 31% — до 117,91 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 31% — до 107,1 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA составила 45% против 52% годом ранее.

Свободный денежный поток (FCF) за прошлый год составил 47,6 миллиарда рублей, сократившись на 48%, что было обусловлено снижением прибыльности, а также ростом оборотного капитала, отчасти компенсировано пересмотром размера инвестиций с 29 миллиардов до 20 миллиардов рублей в 2019 году. Компания сохраняет план по добыче на 2020 год на уровне около 34,2 миллиона карат, объем инвестиций должен составить порядка 22 миллиардов рублей.

В четвертом квартале чистая прибыль компании относительно предыдущего упала — на 14%, до 11,7 миллиарда рублей. Показатель EBITDA при этом вырос на 40% — до 29,5 миллиарда рублей, выручка — на 41%, до 64,6 миллиарда рублей за счет роста объемов продаж и цен. Свободный денежный поток в квартальном сопоставлении увеличился в 6,7 раза — до 16,8 миллиарда рублей на фоне роста операционного денежного потока.

Чистый долг "Алросы" на конец 2019 года, как следует из презентации, составил 1,286 миллиарда долларов (по итогам 2018 года — 971 миллион долларов). Показатель чистый долг/EBITDA вырос до 0,7х (год назад – 0,4х). Общий долг составил 1,9 миллиарда долларов.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.