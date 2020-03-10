МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в 2019 году снизила чистую прибыль по МСФО на 24% по сравнению с 2018 годом, до 9,709 миллиарда рублей, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA выросла на 24%, до 20,045 миллиарда рублей.

При этом прибыль за четвертый квартал выросла на 22%, до 3,489 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.