Совдир "Русагро" рекомендовал финальные дивиденды за 2019 год в размере 2,85 млрд рублей
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, рекомендовал направить на выплату финальных дивидендов за 2019 год 2,849 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Учитывая, что компания уже утвердила и выплатила промежуточные дивиденды за 2019 год в размере 1,684 миллиарда рублей, общая сумма дивидендов из прибыли за 2019 год может составить 4,533 миллиарда рублей, указывается в сообщении.
Чистая прибыль "Русагро" по МСФО в 2019 году упала на 24%
Рекомендованный размер дивидендов будет рассмотрен акционерами на годовом общем собрании, которое состоится 17 апреля.
Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200310/831045567.html