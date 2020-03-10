МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, рекомендовал направить на выплату финальных дивидендов за 2019 год 2,849 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Учитывая, что компания уже утвердила и выплатила промежуточные дивиденды за 2019 год в размере 1,684 миллиарда рублей, общая сумма дивидендов из прибыли за 2019 год может составить 4,533 миллиарда рублей, указывается в сообщении.

Рекомендованный размер дивидендов будет рассмотрен акционерами на годовом общем собрании, которое состоится 17 апреля.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.