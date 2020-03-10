МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году, говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

"XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году", — сообщает фонд.

Как уточняют организаторы, форум 2020 года, который должен был пройти с 3 по 6 июня, был отменен в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции.

В начале марта об отмене форума в 2020 году сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.