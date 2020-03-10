МЭР прогнозирует инфляцию в РФ в марте в 0,3-0,4%, в годовом выражении - 2,3-2,4%
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в марте на уровне 0,3-0,4% в месячном выражении, 2,3-2,4% — в годовом, при этом текущая волатильность валютного рынка может разогнать годовую инфляцию в РФ раньше, чем ожидало министерство, говорится в обзоре "Картина инфляции".
"В марте инфляция прогнозируется на уровне на уровне 0,3-0,4% в месячном выражении, что соответствует диапазону 2,3-2,4% год к году", — говорится в документе.
"Таким образом, с учетом наблюдаемой волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции c текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось", — отмечают в министерстве.
Месяцем ранее Минэкономразвития отмечало, что инфляции в первом квартале с высокой вероятностью снизится до 2,2%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200310/831046853.html