МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября.

Во вторник лидер ЛДПР предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия изменений в Конституцию РФ.

"Двадцатого сентября в этом году… третье воскресенье (месяца)", — сказал Жириновский журналистам, отвечая на вопрос о возможной дате проведения выборов.

Жириновский заявил, что либерал-демократы пока не обсуждали идею о досрочных выборах в Госдуму с другими фракциями.

"Это все — предложение ЛДПР, мы ни с кем ничего не обсуждали", — сказал Жириновский журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что его партии досрочные выборы выгодны.

"Нашей партии выгодны досрочные выборы", — сказал Миронов журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложение лидера ЛДПР о досрочных парламентских выборах.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя идею проведения досрочных выборов в Госдуму, предложил сначала разобраться в ситуации с обвалом экономики и коронавирусом.

"Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и с коронавирусом. Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками. Смотрите, в Италии все остановилось", — сказал Зюганов журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение Жириновского.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

Еще одно предложение политика — дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующий выборах главы государства в 2024 году.

"Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства", — сказал Жириновский журналистам.

По его словам, такие выборы можно провести по истечении действующего президентского срока "в мае 2024 года".