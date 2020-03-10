РИМ, 10 мар – ПРАЙМ. Среди нового пакета экономических мер, которые итальянское правительство готовит на фоне ситуации с распространением коронавируса, значится заморозка выплат по ипотечным кредитам, заявила замглавы Минфина страны Лаура Кастелли. На всей территории Италии введены ограничения на передвижение и карантинные меры

По ее словам, в декрете об экономических мерах для семей и предприятий, который будет утвержден в среду, будет содержаться "очень важная налоговая часть по приостановке платежей, зарплатных, взносов".

"Ипотека, налоги, все приостанавливается", — заявил Кастелли, отвечая на вопрос ведущего Radio Anch'io.

"Для частных лиц и семей", — уточнила она.

Общий объект мер поддержки экономической поддержки, как ожидается, составит 7,5 миллиардов евро. Для его принятия парламент должен одобрить повышение порога дефицита бюджета к ВВП с 2,5% на 0,35%.

В настоящее время зафиксированы в Италии более 9 тысяч случаев заражения новым типом вируса, 724 человека уже выздоровели, 463 – погибли. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи, жертв стало больше почти на 100.