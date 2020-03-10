Италия собирается приостановить выплаты по ипотеке из-за коронавируса
РИМ, 10 мар – ПРАЙМ. Среди нового пакета экономических мер, которые итальянское правительство готовит на фоне ситуации с распространением коронавируса, значится заморозка выплат по ипотечным кредитам, заявила замглавы Минфина страны Лаура Кастелли.
По ее словам, в декрете об экономических мерах для семей и предприятий, который будет утвержден в среду, будет содержаться "очень важная налоговая часть по приостановке платежей, зарплатных, взносов".
"Ипотека, налоги, все приостанавливается", — заявил Кастелли, отвечая на вопрос ведущего Radio Anch'io.
"Для частных лиц и семей", — уточнила она.
Общий объект мер поддержки экономической поддержки, как ожидается, составит 7,5 миллиардов евро. Для его принятия парламент должен одобрить повышение порога дефицита бюджета к ВВП с 2,5% на 0,35%.
В настоящее время зафиксированы в Италии более 9 тысяч случаев заражения новым типом вируса, 724 человека уже выздоровели, 463 – погибли. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи, жертв стало больше почти на 100.
https://1prime.ru/state_regulation/20200310/831049025.html