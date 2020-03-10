МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. ЦБ РФ на ближайшем заседании, скорее всего, не изменит политику по ставкам – резких жестов ждать не стоит, уверены эксперты. Однако уже во втором квартале регулятор может как повысить ключевую ставку, так и продолжить политику смягчения – все зависит от того, как будет развиваться ситуация на внешних рынках и от целей, которые на тот момент окажутся актуальными.

Обвал на мировых биржах вынуждает регуляторы принимать экстренные меры для смягчения его последствий, и ЦБ РФ – не исключение. Он уже объявил о ряде мер, чтобы не допустить резких колебаний курса и дефицита ликвидности. Возможен и отказ от политики смягчения или повышение ключевой ставки.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 20 марта, и опрошенные агентством "Прайм" эксперты сходятся во мнении, что никаких резких решений на нем озвучено не будет. "На ближайшем и последующем заседании не рассчитываю на активные действия регулятора. Он может занять выжидательную позицию", — говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.

По его словам, ослабление рубля, которое мы наблюдаем сейчас, неизбежно станет проинфляционным фактором, и регулятор обязан на это реагировать. Нынешний цикл снижения ключевой ставки будет приостановлен.

Регулятор уже достаточно оперативно отреагировал на рыночную ситуацию, рассуждает операционный директор Рокетбанка Елена Автомонова. ЦБ предложил участникам рынка валютные свопы и рублевую ликвидность через сделки РЕПО, приостановил размещение новых выпусков ОФЗ до стабилизации ситуации на рынке, чтобы снизить давление, ввел некоторые послабления для банков в плане оценки заемщиков. "Вероятно, что в ближайшее время регулятор возьмет паузу, чтобы оценить действенность собственных шагов и проанализировать ситуацию на рынке", — считает она.

Эксперт также напомнила, что до срыва сделки ОПЕК+ в пятницу рынки закладывали снижение ключевой ставки на 0,25 базисных пункта к ближайшему заседанию в марте. Такое снижение должно было стать ответом на возрастающие риски замедления экономики торговых партнёров России, вызванные коронавирусом, и инфляцией в январе-феврале, которая была ниже прогнозных значений.

С учётом падения цен на нефть и ростом курса доллара годовые значения инфляции возрастут, по нашим оценкам, на 1-1,5% в годовом исчислении. Это делает снижение ставки маловероятным.

"На мой взгляд на грядущем заседании, несмотря на сложную обстановку на глобальных финансовых и сырьевых рынках, регулятор не будет ужесточать финансовые условия и оставит ставку без изменения", — согласен аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

СТАВКИ: ВВЕРХ…

Дальнейший возврат к снижению ключевой ставки будет сильно завязан на внешнем фоне, и здесь оценки аналитиков разнятся. "Повышение ключевой ставки возможно во втором квартале текущего года, когда будут оценены все риски мировой экономики от распространения эпидемии коронавируса и падения спроса на энергоносители и другие сырьевые товары, а также будет понятна дальнейшая динамика нефтяных цен", — считает аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал Илья Григорьев.

И лишь если станет очевидно, что предложенных решений недостаточно, Центробанк может повысить ключевую ставку, что поддержит финансовую стабильность за счет роста ставок по депозитам и предотвратит отток средств с вкладов физических лиц, добавил он.

Еще одно основание для повышения ставки ЦБ – стремление не допустить массового выхода из ОФЗ нерезидентов и покупки валюты. "Но, как нам кажется, такие меры ЦБ могут оказаться избыточны, поэтому регулятор, вероятно, воздержится от таких шагов, по крайней мере до тех пор, пока цены на нефть не уйдут ниже 30 долларов за баррель", — полагает Автомонова.

…ИЛИ ВНИЗ?

В свою очередь, финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский полагает, что ЦБ РФ 20 марта еще раз понизит ключевую ставку на 0,25%. "Инфляция пока позволяет это сделать. С начала года она выросла на 0,7%, а также по данным недельной инфляции в период с 26 февраля по 2 марта 2020 года она выросла всего на 0,1% после двух недель на нулевом уровне. То есть пока ситуация развивается в рамках прогнозных значений регулятора", — пояснил он.

Дополнительным основанием для очередного снижения ключевой процентной ставки является недавнее неожиданное снижение ставок ФРС США сразу на 0,5%. Таким образом, ЦБ РФ сможет сократить разрыв между доходностью российских и американских активов, что снизит стоимость заимствования для бюджета. При этом спрос на российские активы сохранится. Это обусловлено высокими ЗВР, которые на данный момент составляют 570 млрд долларов при внешнем долге 481,473 млрд долларов, прогнозирует эксперт.

По его мнению, инвесторов вряд ли отпугнет от российских активов низкая цена на нефть и даже ее падение до уровня 25-30 долларов за баррель по Urals. Исходя из объема ликвидных средств ФНБ, которые на 1 марта составляли 10,1 трлн рублей или 9,2% ВВП, правительство спокойно может гарантировать выполнение всех взятых на себя обязательств как минимум в течение 2-3 лет. Но все это возможно будет при условии, что не разразится мировой кризис и доходы в остальных отраслях сохранятся, отметил эксперт.

Дроздов также согласен с тем, что в случае нормализации ситуации на мировых биржах ЦБ РФ может продолжить смягчать монетарную политику, вслед за ФРС США.