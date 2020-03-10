МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Говорить о завершении турбулентности не приходится, пока в мире продолжается вспышка коронавируса и идут нефтяные войны. На этом фоне ФРС и ЕЦБ продолжат опускать ключевые ставки, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

После 30-процентного обрушения цен на нефть в понедельник индексы США торговались в "красной зоне" и устанавливали антирекорды.

Dow Jones пережил самое сильное падение с 2008 года за один день и снизился уже после официального завершения торгов на 2013,76 пункта, до 23 851,02.

Индекс S&P 500 потерял более 5 трлн долларов стоимости с момента последнего исторического максимума — отметки в 3393,52 пункта.

РЫНОК ПРИВЕТСТВУЕТ "МЕДВЕДЕЙ"

Американский рынок уже потерял порядка 20% от максимумов и подошел к фазе "медвежьего рынка", считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. По его словам, много факторов наслоилось друг на друга: цикличность экономики, спад которой подогревали торговые войны, коронавирус, а теперь и нефтяные войны.

"Общая ситуация в глобальной экономике сейчас зависит от динамики эпидемии коронавируса. Пока она развивается, особенно в Европе и США, говорить о завершении турбулентности не приходится. Впереди можно ожидать повторения провалов на рынках акций и сырья", — добавляет ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Страдают больше всех акции энергетических и финансовых компаний, отмечает старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

Энергетикам очень плохо, потому что падает цена на нефть. Финансовые компании страдают по двум причинам: есть риск банкротства тех же энергетических компаний, особенно небольших фирм, занимающихся сланцевыми разработками, а на банках плохо сказываются падающие доходности, объясняет эксперт.

Коммуникационный и IT-сектор, которые последние годы являются двигателями американской экономики, вряд ли потеряют свой статус в среднесрочной и долгосрочной перспективе, уверен Карпунин.

В целом по индексу S&P 500 сейчас мы видим возможность снижения и до 2640, и до 2400 пунктов, отмечает Ананьев. По словам Карпунина, отскок может последовать уже на текущей неделе, однако по S&P 500 будет сложно подняться в ближайшие дни выше 3030 пунктов, и пока возможна консолидация в боковике.

КАК ОТРЕАГИРУЕТ ФРС

ФРС отреагирует ожидаемым понижением ставки, считает Ананьев. Она опустит ставку как минимум на 0,25%. до уровня 0,75-1,00%. Однако вчерашний обвал, по мнению эксперта, наверняка усилит позиции тех, кто выступает и за более серьезные послабления.

"Важно понимать, что чем ниже уровень ставок, тем меньше эффективность от ещё большего их понижения. США и Европе придётся искать и другие способы стимулирования экономики — фискальные методы, то есть снижение налогов", — добавляет он.

Рынок закладывает еще одно снижение ставки в марте на 0.5%, а в целом игроки настроены на то, что ставка рефинансирования в США опустится до нуля, считает Богданов.

Кроме того, администрация Трампа уже в понедельник, после обвального снижения американских индексов, заявила, что разработает масштабный план по стимулированию экономики, в который войдут снижение налогов и поддержка малого и среднего бизнеса, напомнил эксперт. А во вторник президент в очередной раз призвал снижать ставку дальше и стимулировать экономику.

РЕЦЕССИЯ БЛИЗКА

"Несмотря на то что кривая доходности нормализовалась, по рынку бродит призрак рецессии, вызванной не самим вирусом, а теми методами, которые были выбраны для борьбы с ним", — считает Ананьев.

Об этом сигнализирует спред между доходностью 10-летних и 3-месячных облигаций, который резко начал расширяться, выходя из отрицательной зоны, добавляет эксперт. По его словам, такое уже было в начале 90-х, начале 2000-х, в 2008 году и повторяется сейчас.

Многие американские компании уже понизили прогнозы и по выручке, и по чистой прибыли на 2020 год, отмечает Ананьев. По его мнению, все это напрямую связано с тактикой транспортной блокады, которую выбрали страны, попавшие под удар коронавируса.

"Рецессия близка, и чем дольше сохраняются блокады городов и другие меры, тем она вероятнее", — заключает он.