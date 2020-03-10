МОСКВА, 10 мар — Dow Jones. Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал более чем на 2000 пунктов, до 23 851, после падения почти на 20% с максимума, достигнутого в середине февраля. Но спад на фондовом рынке, возможно, стал только началом того, чего опасаются инвесторы.

Мировая рецессия станет для них вторым ударом. Хотя мировая экономика была стабильной и росла ранее в течение года, неожиданная вспышка коронавируса, который заразил более 110 000 человек и от которого погибли почти 3800 человек, взывал значительные потрясения в экономики, повысив риск рецессии. Ниже рассматривается то, чего можно ожидать в случае возникновения мировой рецессии.

Что такое рецессия?

Рецессия – это период в экономическом цикле, когда экономическая активность претерпевает общий спад, обычно сопровождаемый повышенным уровнем безработицы, падением доходов и расходов потребителей, растущим числом банкротств и падением фондовых рынков. Хотя она пугает и вызывает разочарование, рецессия – это обычное явление для современной экономики, хотя экономика США не испытывала рецессий с 2009 года.

Традиционно рецессию объявляют, когда валовой внутренний продукт страны демонстрирует негативный рост в течение двух кварталов подряд. Но это условие не всегда обязательно: власти могут объявить рецессию, основываясь на других экономических индикаторах или просто исходя из данных по ВВП за один месяц, если ситуация ухудшается быстро.

Как долго обычно длится рецессия?

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Продолжительность рецессии может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет, прежде чем рост экономики не восстановится. Самая продолжительная рецессия с 1850-х годов, согласно данным Национального бюро экономических исследований (NBER), продолжалась 65 месяцев или более пяти лет, с октября 1873 года до марта 1879 года. Самая короткая рецессия продолжалась только шесть месяцев: с января 1980 года до июля 1980 года. Однако после Великой депрессии 1930-х годов рецессии не длились более 20 месяцев, при этом последняя рецессия, которая продолжалась 18 месяцев, с декабря 2007 года до июня 2009 года, была самой длительной.

Фондовый рынок обычно резко падает перед тем, как официально объявляется рецессия, так как многие макроэкономические индикаторы уже развернулись вниз, сигнализируя инвесторам, что впереди их ожидает беда. По той же причине рынки обычно формируют дно и начинают отскок примерно в то время, когда официально объявлена рецессия, так как инвесторы ожидают последующего восстановления.

К какому экономическому ущербу обычно приводит рецессия?

Так как потребительские расходы сокращаются, а доходы корпораций падают, компании, которые не имеют достаточно финансовых ресурсов для работы в трудные времена, объявляют банкротство и увольняют работников. Безработица в свою очередь может привести к просрочке оплаты по кредитам и ипотеке, к утрате прав на недвижимость, дальнейшему сокращению потребительских расходов и дальнейшим банкротствам компаний. Это негативная обратная связь, которая может привести к широкомасштабному экономическому бедствию.

Насколько мы близки к рецессии?

США и большинство других развитых стран не страдали от рецессий со времен финансового кризиса. Согласно данным NBER, квартальный рост ВВП в США был позитивным со 2-го квартала 2014 года, в целом составляя около 2%, за исключением 4-го квартала 2015 года и 1-го квартала 2019 года. В настоящее время экономика США демонстрирует самое длительное восстановление в истории. Рост наблюдается 129-й месяц подряд с июня 2009 года, и пока почти нет признаков замедления.

Однако вспышка коронавируса может развернуть тенденцию долгосрочного роста экономики. Эпидемия, начавшаяся в конце января в Китае и распространяющаяся по всему миру, нанесет экономике удар как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Потребительские расходы, вероятно, будут падать, так как люди предпочтут оставаться дома или им прикажут это делать, и будут избегать такой деятельности, как путешествия, походы за покупками и в рестораны. Компании также, вероятно, будет приостанавливать или сокращать свои операции, чтобы остановить распространение вируса и ввиду падения спроса.

Экономисты стараются оценить последствия коронавируса для экономики, но это непростая задача. Прогнозы широко варьируются и быстро меняются. Например, Федеральный резервный банк Нью-Йорка в пятницу понизил свой прогноз роста ВВП США в 2020 году до 1,7% в 1-м квартале и до 1,3% во 2-м квартале против соответственно 2,1% и 2,3% согласно прогнозу от 28 февраля.

Главный экономист Deutsche Bank Мэтью Луццетти написал на прошлой неделе, что по его прогнозу рост реального ВВП США в первой половине года составит 0%, при этом во 2-м квартале ВВП сократится на 0,6% годовых. Экономическая активность начнет нормализовываться в 3-м квартале, а активное восстановление состоится в 4-м квартале года.

Что касается года в целом, то Луццетти прогнозирует рост в 1,6%, что на 0,6 процентного пункта ниже предыдущего прогноза. Он ожидает, что в 2021 году рост достигнет 2,5%, так как этому будет способствовать более мягкая позицию Федеральной резервной системы. Тем не менее, он ожидает, что рецессия в США вероятна, если мировая эпидемия будет продолжаться дольше прогнозов.

На прошлой неделе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что в 2020 году мировой рост может замедлиться до 1,5%, если распространение коронавируса продолжится. Это почти вдвое меньше, чем темпы в 2,9%, которые прогнозировались до вспышки вируса. В ОЭСР предупреждают, что Япония и Европа на фоне уже слабого роста ВВП могут вступить в рецессию уже в этом году.

Что делают центральные банки и правительства мира, чтобы предупредить рецессию?

Обычно центральные банки борются с рецессией путем понижения процентных ставок, что стимулирует кредитование в увеличения целях новых инвестиций и покупок. ФРС уже понизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов на внеочередном заседании в прошлый вторник, и рынки фьючерсов на процентную ставку ФРС уже учитывают в котировках еще одно понижение ставки не менее чем на 75 пунктов на мартовском заседании, которое состоится на следующей неделе. Но инвесторы, очевидно, не верят, что понижение ставки значительно решит проблему на этот раз, так как ставки находятся на низких уровнях в течение десяти лет, а экономика в странах с негативными ставками, например, в Японии, не демонстрирует заметного роста.

У центральных банков имеются другие инструменты, и мировые правительства также могут принять меры, включая налогово-бюджетное стимулирование, чтобы заполнить покупательский вакуум. Например, они могут реализовать инфраструктурные проекты за счет бюджета, понизить налоги или даже напрямую выделить средства для отдельных домохозяйств. Но сохраняется вопрос: насколько серьезным может стать распространение коронавируса в ближайшие месяцы? И будут ли люди рисковать своей жизнью, чтобы продолжать работать и расходовать деньги в ответ на меры стимулирования, как это они обычно делают?

Судя по реакцию рынков, это маловероятно.

— Автор Evie Liu, evie.liu@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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